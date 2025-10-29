Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Das große Manöver der 1-B

Sony PicturesFolge vom 29.10.2025
Das große Manöver der 1-B

Das große Manöver der 1-BJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 29.10.2025: Das große Manöver der 1-B

24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Conans Lehrerin, Frau Kobayashi, verschwindet während der Mittagspause spurlos aus der Schule. An der Tafel finden die Schüler einen Hinweis, den ein mysteriöser Unhold hinterlassen hat. Außerdem entdeckt Conan einen Zettel in seinem Schreibpult und vermutet, dass seine Lehrerin ein Detektivspiel für die Klasse inszeniert hat, die nun versuchen muss, sie zu finden.

Alle verfügbaren Folgen