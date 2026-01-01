Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine sonderbare Beleuchtung

24 Min.Ab 12

Zusammen mit dem Zeugen Takumi versuchen Conan, Kogoro und Ran herauszufinden, wer den Musiker Roku Itakagi umgebracht hat. Da sich der kleine Junge nicht mehr an alle Details erinnern kann, ist genaue Detektivarbeit gefragt. Ein Indiz ist ein Tattoo des neuen Bandlogos, das der Täter auf dem Arm getragen haben soll ...

