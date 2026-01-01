Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (1)

Sony Pictures
Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (1)

Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (1)

24 Min.Ab 12

Der Künstler Takeyori Oikawa befürchtet, dass es Kaito Kid auf sein neuestes Gemälde abgesehen hat. Er engagiert Kogoro, damit dieser das einzigartige Kunstwerk bewacht. Das Bild wird im Atelier eingeschlossen und mit Kameras überwacht. Als es jedoch zu einem Stromausfall kommt, wird das Meisterwerk gestohlen und Oikawas Schwiegervater ermordet ...

Alle verfügbaren Folgen