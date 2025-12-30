Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Kaitou Kid und die vier Meisterwerke (2)
24 Min.Ab 12
Takeyori Oikawa zeigt sich bestürzt über den Tod seines Schwiegervaters und den Diebstahl seines Gemäldes. Conan hat den Maler jedoch im Verdacht und stellt Nachforschungen an, um herauszufinden, was während des Stromausfalls wirklich passiert ist ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment