Detektiv Conan

Ein mysteriöser Prinzipienreiter

ProSieben MAXX Folge vom 28.10.2025
Ein mysteriöser Prinzipienreiter

Ein mysteriöser PrinzipienreiterJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 28.10.2025: Ein mysteriöser Prinzipienreiter

Folge vom 28.10.2025 Ab 12

Chiharu erzählt ihren Freunden vom neuen Mieter im Haus ihrer Eltern. Der prinzipiengetreue Herr Iwata achtet penibel darauf, dass jede Regel eingehalten wird. Einige Tage später soll der Mann eine Frau umgebracht haben, die den Müll nicht korrekt entsorgt hat. Die Kinder versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist.

