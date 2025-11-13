Ein Mietwagen außer Kontrolle!Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 13.11.2025: Ein Mietwagen außer Kontrolle!
24 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Kogoro hat sich einen Mietwagen besorgt, um mit Ran und Conan einen Ausflug zu den heißen Quellen zu machen. Die drei sind erst kurz unterwegs, als sie einen Anruf von Inspektor Megure erhalten: In dem Wagen befindet sich eine Bombe, die bereits aktiviert wurde und explodiert, sobald Kogoro langsamer als 20 km/h fährt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment