Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)

ProSieben MAXXFolge vom 14.11.2025
Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)

Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 14.11.2025: Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1)

24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Conan berichtet den Detective Boys von einem mysteriösen Vorfall, der sich vor zehn Jahren ereignet hat: Shinichi und Ran dringen nachts in die Schule ein, um zu überprüfen, ob sich dort ein Gespenst befindet. Die Kinder finden zwar keinen Geist, doch sie treffen auf einen geheimnisvollen Mann, der sich als Shinichis Bruder ausgibt ...

Alle verfügbaren Folgen