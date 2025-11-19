Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Der Pechvogel-Grandprix

ProSieben MAXXFolge vom 19.11.2025
Der Pechvogel-Grandprix

Der Pechvogel-GrandprixJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 19.11.2025: Der Pechvogel-Grandprix

24 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Kogoro und Conan sind gerade auf der Suche nach einem Restaurant, als zwei Passanten von einem Auto angefahren werden. Eines der Opfer ist "der größte Pechvogel Japans", den Conan aus einer Fernsehsendung kennt. Ein Zeuge sagt aus, dass der Unfallverursacher die beiden Personen absichtlich anvisiert hat, was auf einen versuchten Mord hindeutet ...

