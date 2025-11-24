Detektiv Conan
Folge vom 24.11.2025: Real 30 Minutes
24 Min.
Conan und Ran sind mit Kogoro in einem Einkaufszentrum unterwegs und müssen noch etwas Zeit totschlagen, bis sie ihre Reservierung in einem Restaurant wahrnehmen können. Conan will eine Buchhandlung im zweiten Stock aufsuchen, als er einen Schrei hört und auf einen niedergestochenen Mann trifft ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment