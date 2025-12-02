Detektiv Conan
Folge vom 02.12.2025: Das Messer der Waldhexe (1)
24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Professor Agasa will mit den Kindern campen gehen, doch die Gruppe verirrt sich im Wald. In einem abgelegenen Haus, das einer Frau namens Iwae Tanaka gehört, finden sie Unterschlupf für die Nacht. Drei junge Leute, die auch im Wald gestrandet sind, bitten ebenfalls um Asyl. Gemeinsam verbringen alle einen entspannten Abend in der Notunterkunft, doch in der Nacht kommt es zu einem Mord ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment