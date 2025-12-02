Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Das Messer der Waldhexe (1)

ProSieben MAXXFolge vom 02.12.2025
Das Messer der Waldhexe (1)

Das Messer der Waldhexe (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 02.12.2025: Das Messer der Waldhexe (1)

24 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Professor Agasa will mit den Kindern campen gehen, doch die Gruppe verirrt sich im Wald. In einem abgelegenen Haus, das einer Frau namens Iwae Tanaka gehört, finden sie Unterschlupf für die Nacht. Drei junge Leute, die auch im Wald gestrandet sind, bitten ebenfalls um Asyl. Gemeinsam verbringen alle einen entspannten Abend in der Notunterkunft, doch in der Nacht kommt es zu einem Mord ...

Alle verfügbaren Folgen