Folge vom 05.12.2025: Wo das schwarze Foto ist (1)

24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Heiji liefert Conan neue Informationen über die Vergangenheit von Eisuke Hondou und dessen Vater, der eine Verbindung zu den Männern in Schwarz gehabt haben soll. Conan, Ai und Professor Agasa stellen weitere Nachforschungen an und nehmen Kontakt zu Sohei Nishigun auf, der ein Foto des mysteriösen Mannes haben soll. Als die drei jedoch in Soheis Wohnung ankommen, stellen sie fest, dass eine unbekannte Person die Bilddatei erst vor Kurzem gelöscht hat ...

