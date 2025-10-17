Das Phantom des Konpira-Theaters (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 17.10.2025: Das Phantom des Konpira-Theaters (2)
24 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Tatsuhiko und Tamanosuke werden für den Mord an Katsuo Nabeshima verhaftet und von der Polizei verhört. Renge wendet sich an Kogoro und die anderen, um den wahren Täter ausfindig zu machen und die Unschuld ihres Freundes Tamanosuke zu beweisen. Conan untersucht alle Spuren und hat schon bald einen Verdacht ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment