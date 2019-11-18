Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 18.11.2019: Folge 1
44 Min.Folge vom 18.11.2019Ab 12
Mehr als 20 Millionen Tonnen Altpapier werden jährlich in Deutschland entsorgt. 240.000 Tonnen davon landen auf dem Papierrecyclinghof in München. Mitarbeiter Alexander Klein und seine Kollegen haben alle Hände voll zu tun, den Wertstoff fachgerecht weiterzuverarbeiten sowie für einen reibungslosen Ablauf auf dem Hof zu sorgen - ganz gleich, ob Störung an der Sortieranlage oder Stau an der Papierpresse. Auch das Team der Feuerwehrwerkstatt Frankfurt schuftet im Akkord: Nur 12 Techniker und Mechaniker sind für die Wartung von insgesamt 400 Einsatzfahrzeugen verantwortlich.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.