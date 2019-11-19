Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 19.11.2019: Folge 2
44 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12
Kaputte Böden erneuern, defekte Sitze austauschen oder nerviges Graffiti entfernen: Tim Klein und seine Kollegen der U-Bahnwerkstatt in Nürnberg sind dafür zuständig, den Innenraum der Bahnwagons in Schuss zu halten. Langweilig wird ihnen dabei keineswegs, denn Vandalen und übliche Abnutzungserscheinungen sorgen für jede Menge Arbeit. Im Norden der Republik sind unterdessen Matthias Meier und Jan Sauerbier in schwindelerregender Höhe im Einsatz: 80 Meter über der Ostsee checken die routinierten Servicetechniker eine Offshore-Windkraftanlage durch...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.