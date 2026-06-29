DialogForum: Was kann Kultur?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 22: DialogForum: Was kann Kultur?
60 Min.Folge vom 29.06.2026
Was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Ist sie ein Qualitätsmerkmal oder nur Geschmacksfrage? Wem nützt Kultur eigentlich? Und nicht zuletzt: Was bedeutet der „Kulturauftrag“ des ORF und woran kann man ihn erkennen? Darüber diskutieren bei Klaus Unterberger: Madlene Feyrer (ORF Kultur), Gertraud Klemm (Schriftstellerin), Lelonilla Biba Lolay (Künstlerin), Maurice Pfaffenberger (Lehrling bei SPAR), Milo Rau (Intendant der Wiener Festwochen) und Bea Robein (Arts for Health Austria). Bildquelle: ORF
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