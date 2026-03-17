DialogForum: Verbieten!?!Jetzt kostenlos streamen
DialogForum
Folge 20: DialogForum: Verbieten!?!
In Australien gilt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. In Österreich wird nun über ähnliche Regelungen diskutiert. Laut Umfrage halten acht von zehn Befragten Social Media für gefährlich. Es geht um Risiken der digitalen Nutzung, Handysucht, Hate Speech und mentale Gesundheit. Sollen Social-Media-Angebote für junge Menschen eingeschränkt oder verboten werden? Anlässlich des "Dok 1"-Experiments "21 Tage ohne Handy" und der neuen Jugendstudie von Ö3 diskutieren im DialogForum: Ingrid Brodnig (Autorin und Journalistin) Marlene Kaindl (Schülerin) Thomas Lohninger (epicenter.works) Golli Marboe (Initiator der "Mental Health Days") Christine Piriwe ("Rat auf Draht") Aischa Sane (FM4) Oliver Scheibenbogen (Klinischer Psychologe) Katharina Suk (Schülerin) Moderation: Klaus Unterberger Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick