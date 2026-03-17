Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DialogForum

DialogForum: Verbieten!?!

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 17.03.2026
DialogForum: Verbieten!?!

DialogForum: Verbieten!?!Jetzt kostenlos streamen

DialogForum

Folge 20: DialogForum: Verbieten!?!

60 Min.Folge vom 17.03.2026

In Australien gilt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. In Österreich wird nun über ähnliche Regelungen diskutiert. Laut Umfrage halten acht von zehn Befragten Social Media für gefährlich. Es geht um Risiken der digitalen Nutzung, Handysucht, Hate Speech und mentale Gesundheit. Sollen Social-Media-Angebote für junge Menschen eingeschränkt oder verboten werden? Anlässlich des "Dok 1"-Experiments "21 Tage ohne Handy" und der neuen Jugendstudie von Ö3 diskutieren im DialogForum: Ingrid Brodnig (Autorin und Journalistin) Marlene Kaindl (Schülerin) Thomas Lohninger (epicenter.works) Golli Marboe (Initiator der "Mental Health Days") Christine Piriwe ("Rat auf Draht") Aischa Sane (FM4) Oliver Scheibenbogen (Klinischer Psychologe) Katharina Suk (Schülerin) Moderation: Klaus Unterberger Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DialogForum
ORF III
DialogForum

DialogForum

Alle 1 Staffeln und Folgen