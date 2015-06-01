Die 7 Todsünden - Staffel 1 Folge 1 - Völlerei Jetzt kostenlos streamen
Die 7 Todsünden
Folge 1: Die 7 Todsünden - Staffel 1 Folge 1 - Völlerei
Lokalaugenschein beim Wiener Wiesn-Fest - dem Sinnbild für Österreichs kulinarische Genüsse und Entgleisungen. Bier, Schnitzel und Schweinsbraten sind hier der absolute Verkaufsschlager. „Zu fett, zu süß, zu salzig“, so beurteilt die Diätologin Nicole Weninger die österreichische Küche. Schließlich weiß sie, dass 50 Prozent der Österreicher unter Gewichtsproblemen und den Begleiterscheinungen wie Diabetes, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Personal-Trainer und Ernährungsberater Christopher Frank, Kabarettistin Eva Damyanovic, Psychologe Markus Fahrnberger, Haubenkoch Walter Eselböck, Diätologin Nicole Weninger, Schauspielerin Marika Lichter und Martin Haiderer, Gründer der „Wiener Tafel“: Diese „Völlerei-Experten“ kommentieren in ATV - Die 7 Todsünden die Erlebnisse der einzelnen Darsteller und ziehen Parallelen zur österreichischen Konsumgesellschaft. Wo verläuft die Grenze zum Abnormen, zum Krankhaften? Wie sieht es eigentlich in Österreich mit der Moral aus? Und: Ist Völlerei wirklich eine Todsünde?
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick