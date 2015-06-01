Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1vom 01.06.2015
46 Min.Folge vom 01.06.2015Ab 6

Lokalaugenschein beim Wiener Wiesn-Fest - dem Sinnbild für Österreichs kulinarische Genüsse und Entgleisungen. Bier, Schnitzel und Schweinsbraten sind hier der absolute Verkaufsschlager. „Zu fett, zu süß, zu salzig“, so beurteilt die Diätologin Nicole Weninger die österreichische Küche. Schließlich weiß sie, dass 50 Prozent der Österreicher unter Gewichtsproblemen und den Begleiterscheinungen wie Diabetes, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Personal-Trainer und Ernährungsberater Christopher Frank, Kabarettistin Eva Damyanovic, Psychologe Markus Fahrnberger, Haubenkoch Walter Eselböck, Diätologin Nicole Weninger, Schauspielerin Marika Lichter und Martin Haiderer, Gründer der „Wiener Tafel“: Diese „Völlerei-Experten“ kommentieren in ATV - Die 7 Todsünden die Erlebnisse der einzelnen Darsteller und ziehen Parallelen zur österreichischen Konsumgesellschaft. Wo verläuft die Grenze zum Abnormen, zum Krankhaften? Wie sieht es eigentlich in Österreich mit der Moral aus? Und: Ist Völlerei wirklich eine Todsünde?

