Die 7 Todsünden - Staffel 1 Folge 7 - Hochmut

ATVStaffel 1Folge 7vom 08.06.2015
48 Min.Folge vom 08.06.2015Ab 6

Jeder Mensch ist anders, jeder Traum einzigartig. Nur in einem gleichen wir uns: in unseren Sünden. Hochmut, Geiz, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit, Wollust - die sieben Todsünden stehen für die dunklen Seiten des „Ichs". Sie sind Ausdruck für den Dämon, der dem Menschen innewohnt und ihn dazu treibt, seine Selbstbeherrschung zu verlieren und dem Verbotenen zu frönen. "Die 7 Todsünden" begibt sich auf die Suche, was die Hauptlaster der Menschheit so spannend, verrucht, anziehend, aber auch abstoßend und entlarvend macht. In dieser Folge dreht sich alles um die Sünde "Hochmut".

ATV
