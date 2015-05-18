Die 7 Todsünden - Staffel 1 Folge 6 - FaulheitJetzt kostenlos streamen
Die 7 Todsünden
Folge 6: Die 7 Todsünden - Staffel 1 Folge 6 - Faulheit
Lotterleben, Untätigkeit, Müßiggang, Kontemplation - all das verkörpert die Faulheit. Für die einen ist es die verdiente Auszeit vom Alltag, für die Anderen verschwendete Lebenszeit – womöglich auch noch auf Kosten anderer. Fußballtrainer Toni Polster, Kabarettistin Monica Weinzettl, Musiker Skero, Lebensberaterin Ursula Grassmugg-Hofmeister, Sportmediziner Benjamin Gehl, Motivationstrainer Peter Kinauer und Stressexpertin Brigitte Bösenkopf kommentieren in "Die 7 Todsünden" die Erlebnisse der einzelnen Darsteller und ziehen ihre Schlüsse: Wo verläuft die Grenze zwischen der typisch österreichischen Gemütlichkeit und der absoluten Faulheit Und: Kann Faulsein wirklich eine Sünde sein?
