Das große Kochbattle mit Eligella und den Sizzlebrothers

Folge 11: Das große Kochbattle mit Eligella und den Sizzlebrothers

20 Min.Ab 12

Die Allerjutsten treten in 3er Teams in einem Kochduell an, begleitet von den Sizzle Brothers, die ein ganz besonderes Gericht für die Jungs vorbereitet haben. Der Steak begeisterte Eligella sitzt in der Jury und bewertet die Gerichte nach Geschmack und Präsentation. Wer wird als Sieger aus diesem unterhaltsamen kulinarischen Wettstreit hervorgehen?

