Die Allerjutsten
Folge 15: Models bewerten Youtuber
23 Min.Ab 12
In der Episode "Die Allerjutsten" werden die sieben Jungs von vier Models, für die die Allerjutsten kein Begriff ist, in verschiedenen Kategorien bewertet. Anschließend müssen die Jungs die durch die Bewertungen entstandene Reihenfolge entschlüsseln, um herauszufinden, nach welchem Kriterium sie sortiert wurden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Allerjutsten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn