Die Allerjutsten
Folge 12: Zurück in der Fahrschule
21 Min.Ab 6
In dieser Episode lädt Marc Eggers die Allerjutsten zurück in die Fahrschule ein und müssen nochmal durch eine nervenaufreibende Fahrprüfung durch. Die Spannung steigt, als sie alle zeigen müssen, ob sie die Fähigkeiten des Autofahrens immer noch beherrschen. Wird Inscope21 diesmal seine Fahrprüfung beim ersten Mal bestehen?
Genre:Reality, Unterhaltung
Copyrights:© Joyn