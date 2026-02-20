Die Alpenklinik: Aus heiterem HimmelJetzt kostenlos streamen
Die Alpenklinik
Folge 1: Die Alpenklinik: Aus heiterem Himmel
Nach Jahren wilder Ehe wollen Miriam und Daniel heiraten, der Termin beim Standesamt steht. Auch beruflich scheint alles perfekt: Der angesehene Chirurg beteiligt sich an Miriams Klinik. Doch kurz vor der Hochzeit bricht Miriam zusammen und zeigt lebensgefährliche Vergiftungssymptome. Daniel muss hilflos mitansehen, wie sie um ihr Leben kämpft. Besetzung: Erol Sander (Daniel Guth) Anica Dobra (Miriam Berghoff) Sigmar Solbach (Max Pulkava) Albert Fortell (Anton Rosner) Beate Maes (Linda Singer) Benjamin Felix Meyer (Frederik Berghoff) Philipp Moog (Viktor Falk) Regie: Karl Kases Drehbuch: Werner Sallmaier Kamera: Karl Kases Musik: Otto M. Schwarz Bildquelle: ORF/Mona Film/Mona-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick