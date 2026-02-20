Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2 Staffel 1 Folge 1 vom 20.02.2026
89 Min. Folge vom 20.02.2026

Nach Jahren wilder Ehe wollen Miriam und Daniel heiraten, der Termin beim Standesamt steht. Auch beruflich scheint alles perfekt: Der angesehene Chirurg beteiligt sich an Miriams Klinik. Doch kurz vor der Hochzeit bricht Miriam zusammen und zeigt lebensgefährliche Vergiftungssymptome. Daniel muss hilflos mitansehen, wie sie um ihr Leben kämpft. Besetzung: Erol Sander (Daniel Guth) Anica Dobra (Miriam Berghoff) Sigmar Solbach (Max Pulkava) Albert Fortell (Anton Rosner) Beate Maes (Linda Singer) Benjamin Felix Meyer (Frederik Berghoff) Philipp Moog (Viktor Falk) Regie: Karl Kases Drehbuch: Werner Sallmaier Kamera: Karl Kases Musik: Otto M. Schwarz Bildquelle: ORF/Mona Film/Mona-Film

