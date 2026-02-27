Die Alpenklinik: Riskante EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Nerven aus Stahl muss Erol Sander als Herzchirurg beweisen, dabei gibt es einiges zu feiern. Trip an die Grenzen der Belastbarkeit vor der atemberaubenden Kulisse der Salzburger Berge. Endlich ist es so weit: Chefarzt Daniel Guth und Klinikchefin Miriam heiraten. Von Flitterwochen kann jedoch keine Rede sein, die Arbeit ruft. Weil seine beste Kraft überfordert ist, will Daniel bei einem Freund eine schwierige Herz-Transplantation vornehmen. Seine größte Sorge gilt allerdings Frederik, Miriams Sohn. Der Bub verunglückt schwer, just als das passende Spenderherz eintrifft. Daniel, der weiß, dass Frederik nur eine geringe Überlebenschance hat, trifft eine riskante Entscheidung. Besetzung: Erol Sander (Dr. Daniel Guth) Anica Dobra (Miriam Berghoff-Guth) Sigmar Solbach (Max Pulkava) Beate Maes (Linda Singer) Albert Fortell (Anton Rosner) Lukas Schust (Frederik Berghoff) Urs Remond (Stefan Baumgarten) Nicole Beutler (Antonia Baumgarten) Pia Baresch (Rosi Faber) Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Renee Karthee, Rolf Karthee Kamera: Theo Müller Musik: Otto M. Schwarz Bildquelle: ORF/Mona Film/Oliver Roth
