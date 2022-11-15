Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 1 Folge 6: Alles auf eine Karte

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 15.11.2022
Staffel 1 Folge 6: Alles auf eine Karte

Staffel 1 Folge 6: Alles auf eine KarteJetzt kostenlos streamen

Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Alles auf eine Karte

50 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6

In Niederösterreich geht Familie Wachter auf volles Risiko: Sie wandern in die USA aus und das obwohl sie noch gar kein Business-Visum haben. Die Wagners stehen dafür in Dubai kurz vor einem großen Geschäftsabschluss. Und in Mexiko lassen Josef und Johannes Österreich nicht nur in der Bäckerei, sondern auch am Fußballplatz hochleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Auswanderer - Für immer fort?
PULS 4
Die Auswanderer - Für immer fort?

Die Auswanderer - Für immer fort?

Alle 3 Staffeln und Folgen