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Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 1 Folge 5: Ein Stück Österreich in der Ferne

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 15.11.2022
Staffel 1 Folge 5: Ein Stück Österreich in der Ferne

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Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Ein Stück Österreich in der Ferne

47 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6

In Dubai möchte sich Christine endlich wie eine Prinzessin aus "Tausendundeine Nacht" fühlen, bei unseren Bäckern Johannes und Josef in Mexiko gibt es Tequila und Schnitzelsemmeln und in Schweden wird der Einkauf im Supermarkt für Truckerin Angelika zum Abenteuer.

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