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Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 1 Folge 1: Auf in ein neues Leben

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 18.10.2022
Staffel 1 Folge 1: Auf in ein neues Leben

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Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Auf in ein neues Leben

50 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 6

Claudia (38) aus Amstetten wagt den großen Schritt: Sie wandert nach Südafrika aus. Die Oberösterreicher Marly (30) und Michael (25) sind da schon etwas weiter. Sie leben seit 2 Jahren auf Mallorca und wollen der Insel nach einigen Rückschlägen noch eine Chance geben. Werner Rydls (65) Auswanderung war dafür mehr oder weniger freiwillig. Denn er war „Österreichs Finanz-Staatsfeind Nr.1“ und hinterzog mehrere Millionen an Steuern. Nach Absitzen seiner Haftstrafe führt er jetzt in Brasilien das Leben, welches er sich immer erträumt hat.

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