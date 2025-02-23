Böses Erwachen in ThailandJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 2: Böses Erwachen in Thailand
48 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 6
Carina und Patrick zieht es nach Thailand. Doch nach der ersten Freude kommt das böse Erwachen. In Florida ist das neue Restaurant der Wachters kein Selbstläufer. Und in Dubai hat Liz Probleme mit dem einheimischen Essen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Auswanderer - Für immer fort?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4