Neue Geschäftsfelder

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 16.03.2025
Folge 5: Neue Geschäftsfelder

50 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6

Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher:innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich - und wandern (samt Familie) aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren. Doch wie sehr stimmen Fantasie und Realität überein? Mit "Die Auswanderer - Für immer fort?" begleitet PULS 4 Österreicher:innen, die bereits ausgewandert sind oder kurz vor dem Sprung ins Ungewisse sind.

