Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 4: Ein Landhaus im Norden
50 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6
Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher:innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich - und wandern (samt Familie) aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren. Doch wie sehr stimmen Fantasie und Realität überein? Mit "Die Auswanderer - Für immer fort?" begleitet PULS 4 Österreicher:innen, die bereits ausgewandert sind oder kurz vor dem Sprung ins Ungewisse sind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Auswanderer - Für immer fort?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4