Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 4: Ein Festival im Jungle
50 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher:innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich - und wandern (samt Familie) aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren.
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Die Auswanderer - Für immer fort?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4