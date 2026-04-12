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Die Auswanderer - Für immer fort?

Ein Festival im Jungle

PULS 4Staffel 4Folge 4vom 12.04.2026
Ein Festival im Jungle

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Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 4: Ein Festival im Jungle

50 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher:innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich - und wandern (samt Familie) aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren.

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