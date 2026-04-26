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Die Auswanderer - Für immer fort?

Schneegestöber in Schweden

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 26.04.2026
Schneegestöber in Schweden

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Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 6: Schneegestöber in Schweden

50 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6

Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher:innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich - und wandern (samt Familie) aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren. Doch wie sehr stimmen Fantasie und Realität überein? Mit "Die Auswanderer - Für immer fort?" begleitet PULS 4 Österreicher:innen, die bereits ausgewandert sind oder kurz vor dem Sprung ins Ungewisse sind.

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