ORF2Staffel 2025Folge 194vom 16.07.2025
53 Min.Folge vom 16.07.2025

Drei kleine Worte, die die Welt bedeuten: "Ich liebe dich." Sie lassen Herzen höherschlagen, Träume wahr werden und Geschichten entstehen, die uns alle berühren. Freuen Sie sich auf große Gefühle, unerwartete Wendungen und den Zauber der Liebe, der immer wieder aufs Neue berührt.

ORF2
