Die Barbara Karlich Show
Folge 198: Die Barbara Karlich Show - Classics: Am Rande der Gesellschaft
52 Min.Folge vom 20.07.2025
Viele erleben Ausgrenzung, Vorurteile und kämpfen täglich ums Überleben – doch ihre Hoffnungen und Träume bleiben. Erfahren Sie, wie schnell gesellschaftliche Teilhabe verloren gehen kann und wie wichtig es ist, hinzusehen, zuzuhören und Brücken zu bauen.
