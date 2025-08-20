Die Barbara Karlich Show - Classics: Einfach sportlich!Jetzt kostenlos streamen
Die Barbara Karlich Show
Folge 237: Die Barbara Karlich Show - Classics: Einfach sportlich!
52 Min.Folge vom 20.08.2025
Bewegung macht den Kopf frei und gibt neue Energie. Wer sich regelmäßig körperlich betätigt, stärkt nicht nur Muskeln und Knochen, sondern bringt auch Herz, Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung. Lassen Sie sich von den Gästen inspirieren und motivieren.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Barbara Karlich Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0