Die Barbara Karlich Show - Classics: Einfach sportlich!

ORF2Staffel 2025Folge 237vom 20.08.2025
52 Min.Folge vom 20.08.2025

Bewegung macht den Kopf frei und gibt neue Energie. Wer sich regelmäßig körperlich betätigt, stärkt nicht nur Muskeln und Knochen, sondern bringt auch Herz, Kreislauf und Stoffwechsel in Schwung. Lassen Sie sich von den Gästen inspirieren und motivieren.

ORF2
