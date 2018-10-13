Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 13.10.2018: Der Tropen-Traum
44 Min.Folge vom 13.10.2018
Ron Russell hat sein riesiges Grundstück in Jacksonville, Florida, in den vergangenen acht Jahren mit einem Kaktusgarten, einem Beachvolleyballfeld und einer Strandhütte im Key-West-Stil zu einer privaten Freizeitanlage umgebaut. Und das Team von „Lucas Lagoons“ kümmert sich in dieser Folge um das letzte Puzzlestück, denn ohne eine Badelandschaft ist das Projekt unvollendet. Die Profi-Handwerker bauen für ihren Kunden ein Tropenparadies, mit Natursteinen, exotische Pflanzen und Wasserfällen, durch die man hindurchschwimmen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.