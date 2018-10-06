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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Ein Pool für jede Jahreszeit

HGTVFolge vom 06.10.2018
Ein Pool für jede Jahreszeit

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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 06.10.2018: Ein Pool für jede Jahreszeit

45 Min.Folge vom 06.10.2018

Eine toskanische Villa mit Weinkeller und herrlicher Aussicht: Kurt und Sandy haben sich in einem Vorort von Salt Lake City den Traum vom Traumhaus erfüllt. Dem Ehepaar fehlt zu seinem Glück nur noch ein luxuriöser Spa-Bereich, den man auch im Winter nutzen kann. Dafür hat das Team von „Lucas Lagoons“ zum Auftakt der dritten Staffel den perfekten Bauplan parat. Die Profi-Handwerker konstruieren für ihre gut betuchte Kundschaft eine Wellness-Oase im mediterranen Stil - inklusive Wasserfall, Felsentreppen und Allwetter-Whirlpool. Offene Feuerstellen sorgen für stimmungsvolles Licht und eine Outdoor-Küche mit Doppelkühlschrank, Zapfhahn und Pizzaofen darf in der Badelandschaft auch nicht fehlen.

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