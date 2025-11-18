Die Bergretter (4/7): LippenbekenntnisseJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 4: Die Bergretter (4/7): Lippenbekenntnisse
Am Berg treffen alte Lieben, Verrat und Geheimnisse aufeinander: Ein verschwundenes Kind, sabotierte Pläne und explosive Konflikte bringen das Team an ihre Grenzen. Inhalt: Markus denkt immer noch über einen Verkauf seines Hofes nach. Daran scheint selbst die Rückkehr von Nina wenig zu ändern. Auch zu seiner Tochter Mia findet Markus keinen wirklichen Zugang. Da lenkt ihn das rätselhafte Verschwinden des kleinen Moritz von seinen Problemen ab. Der Bub ist seiner Mutter an einer Seilbahnstation entlaufen und könnte in ein gesperrtes Waldgebiet geraten sein. Mit Einbruch der Dunkelheit wächst die Angst von Moritz' Mutter ins Unermessliche und raubt ihr fast alle Hoffnung. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Martin Leutgeb (Gert Holzer) Viktoria Ngotsé (Alexandra Winkler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Regie: Silvana Santamaria Drehbuch: Christiane Rousseau und Arndt Stepper Kamera: Tobias Platow und Daniel Blaum Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger, Tobias Platow
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick