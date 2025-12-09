Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassenJetzt kostenlos streamen
Die Bergretter Staffel 17
Folge 7: Die Bergretter (7/7): Im Stich gelassen
Markus' Halbbruder wird mit seiner Freundin und deren Sohn von einer Lawine überrascht. Die Rettung gelingt gerade noch rechtzeitig, doch Vertrauen und Schuldgefühle belasten die Familie. Inhalt: Jan will gemeinsam mit seiner Freundin Pauline und deren Sohn Anton in die Ramsau übersiedeln. Doch ihr Traum wird zum Albtraum, als eine Lawine Mutter und Kind unter sich begräbt und Jan sich rettet, um Hilfe holen zu können. Gerade noch rechtzeitig kann die Bergrettung die Verschütteten aufspüren. Während Markus die Entscheidung von Jan für richtig hält und ihm den Weg für einen Neuanfang auch finanziell ebnen will, fühlen sich Pauline und insbesondere deren Sohn Anton von Jan im Stich gelassen. Besetzung: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Luise Bähr (Katharina Strasser) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Michael Pascher (Rudi Dolezal) Sonja Kirchberger (Elisa Rödder) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Robert Lohr (Michael Dörfler) Arne Löber (Jan Fugain) Teresa Klamert (Pauline Wallner) Regie: Tanja Roitzheim Drehbuch: Christiane Rousseau Bildquelle: ORF/ZDF/Sabine Finger
