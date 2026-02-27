Lachen auf höchstem Niveau - Die besten Comedians DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.02.2026: Lachen auf höchstem Niveau - Die besten Comedians Deutschlands
119 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Haltet Euch fest, denn unsere Comedians haben wieder maximale Energie und die besten Gags für euch parat! Daniel Boschmann führt uns durch einen Abend voller Lacher, mit Paul Panzer, Özcan Cosar, Eva Karl Faltermeier und vielen mehr. (P) Produktplatzierung
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen