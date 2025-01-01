Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Das Ikarus Team in Salzburg
48 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Monat für Monat beweist die Ikarus Crew um Executive Chef Martin Klein ihr Können, wenn sie die Küchentechniken und -philosophien internationaler Spitzenköche auf den Teller bringen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV