Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Sang-Hoon Deigeimbre aus Liernu

just cookingStaffel 8Folge 2
Sang-Hoon Deigeimbre aus Liernu

Sang-Hoon Deigeimbre aus LiernuJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Sang-Hoon Deigeimbre aus Liernu

47 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Der gebürtige Koreaner Sang-Hoon Degeimbre, zwei-Sterne-Koch aus Brüssel, und für Gault Millau Koch des Jahres 2016, gastiert im Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen