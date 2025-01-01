Sang-Hoon Deigeimbre aus LiernuJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Sang-Hoon Deigeimbre aus Liernu
47 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Der gebürtige Koreaner Sang-Hoon Degeimbre, zwei-Sterne-Koch aus Brüssel, und für Gault Millau Koch des Jahres 2016, gastiert im Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV