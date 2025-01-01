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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alexandre Couillon aus Noirmoutier en ile

just cookingStaffel 8Folge 4vom 01.01.2025
Alexandre Couillon aus Noirmoutier en ile

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 4: Alexandre Couillon aus Noirmoutier en ile

48 Min.Folge vom 01.01.2025

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Mit gerade einmal 22 Jahren übernahm Alexandre Couillon mit seiner Frau Céline das elterliche Restaurant im französischen Île de Noirmoutier - und machte aus ihm einen Gourmettempel.

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