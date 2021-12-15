Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTV Staffel 10 Folge 11 vom 15.12.2021
Folge 11: Best of Niederlande

26 Min. Folge vom 15.12.2021

Im November 2018 empfängt das Restaurant Ikarus ein renommiertes Koch-Quartett aus den Niederlanden und bringt mit 8 Michelin-Sternen eine außergewöhnliche Fülle an Erfahrung und Flair in den Hangar-7. Jeder hat seine eigene Nische in der niederländischen Küche geschaffen und entwickelt seinen eigenen, unnachahmlichen Stil mit den besten Zutaten, die die Niederlande zu bieten haben.

