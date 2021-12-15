Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Best of Niederlande
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Im November 2018 empfängt das Restaurant Ikarus ein renommiertes Koch-Quartett aus den Niederlanden und bringt mit 8 Michelin-Sternen eine außergewöhnliche Fülle an Erfahrung und Flair in den Hangar-7. Jeder hat seine eigene Nische in der niederländischen Küche geschaffen und entwickelt seinen eigenen, unnachahmlichen Stil mit den besten Zutaten, die die Niederlande zu bieten haben.
