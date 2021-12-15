Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Johannes King
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein besucht Sternekoch Johannes King auf Sylt, um im Luxusrestaurant "Söl´Ring Hof" ein neues Menü für das "Ikarus" zu erlernen. Nebenbei erforscht er die kulinarischen Hotspots und Geheimtipps von Sylt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0