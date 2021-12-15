Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Johannes King

ServusTVStaffel 10Folge 5vom 15.12.2021
Johannes King

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 5: Johannes King

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein besucht Sternekoch Johannes King auf Sylt, um im Luxusrestaurant "Söl´Ring Hof" ein neues Menü für das "Ikarus" zu erlernen. Nebenbei erforscht er die kulinarischen Hotspots und Geheimtipps von Sylt.

