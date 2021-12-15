Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 9Folge 8vom 15.12.2021
47 Min.Folge vom 15.12.2021

Diesen Monat ist alles anders im Sternerestaurant Ikarus in Salzburg. Normalerweise wird hier den Gästen das Menü eines internationalen Spitzenkochs angeboten, jeden Monat andere Genüsse aus den besten Küchen der Welt. Im August jedoch bestreitet das Team um Executive Chef Martin Klein – soeben zum drittbesten Koch Österreichs gekürt – das Ikarus-Menü ganz ohne Gastkoch aus dem Ausland.

