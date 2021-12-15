Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Das Ikarus-Team
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Diesen Monat ist alles anders im Sternerestaurant Ikarus in Salzburg. Normalerweise wird hier den Gästen das Menü eines internationalen Spitzenkochs angeboten, jeden Monat andere Genüsse aus den besten Küchen der Welt. Im August jedoch bestreitet das Team um Executive Chef Martin Klein – soeben zum drittbesten Koch Österreichs gekürt – das Ikarus-Menü ganz ohne Gastkoch aus dem Ausland.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0