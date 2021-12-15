Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Jorge Vallejo

ServusTVStaffel 9Folge 9vom 15.12.2021
47 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein reist nach Mexico City um von Jorge Vallejo in seinem Restaurant Quintonil dessen beste Rezepte zu studieren. Der aufstrebende Spitzenkoch Jorge Vallejo gilt als Revolutionär der mexikanischen Küche. Martin Klein will diese exotischen Gerichte im Ikarus umsetzen, und muss dafür viel lernen: von der richtigen Würzung von Ameiseneiern bis hin zur Zubereitung essbarer Kakteen.

