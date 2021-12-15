Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Jorge Vallejo
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein reist nach Mexico City um von Jorge Vallejo in seinem Restaurant Quintonil dessen beste Rezepte zu studieren. Der aufstrebende Spitzenkoch Jorge Vallejo gilt als Revolutionär der mexikanischen Küche. Martin Klein will diese exotischen Gerichte im Ikarus umsetzen, und muss dafür viel lernen: von der richtigen Würzung von Ameiseneiern bis hin zur Zubereitung essbarer Kakteen.
