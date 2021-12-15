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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Nicolai Nørregaard

ServusTVStaffel 9Folge 10vom 15.12.2021
Nicolai Nørregaard

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 10: Nicolai Nørregaard

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Dieses Mal bringt der internationale Küchenaustausch Martin Klein nach Dänemark. Der Executive Chef des Salzburger Restaurants Ikarus trifft in Kopenhagen auf seinen Kollegen Nicolai Nørregaard, der sich mit seinem Restaurant "Kadeau" bereits den ersten Michelin-Stern verdient hat.

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