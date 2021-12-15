Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Nicolai Nørregaard
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Dieses Mal bringt der internationale Küchenaustausch Martin Klein nach Dänemark. Der Executive Chef des Salzburger Restaurants Ikarus trifft in Kopenhagen auf seinen Kollegen Nicolai Nørregaard, der sich mit seinem Restaurant "Kadeau" bereits den ersten Michelin-Stern verdient hat.
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