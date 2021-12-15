Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Thomas Bühner
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Seit mehr als 20 Jahren gehört Thomas Bühner zur Liga der deutschen Spitzenköche. Als einer von nur zehn Köchen in Deutschland wurde seine Kunst mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In seinem Restaurant "La Vie" erleben die Gäste ein kulinarisches Feuerwerk der avantgardistischen Aromenküche. Dabei ist der Eigengeschmack das, was für den Sternekoch im Vordergrund steht. Im Juni bringt Thomas Bühner seine innovativen, puristischen Kreationen nach Salzburg in den Hangar 7.
