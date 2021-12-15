Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Thomas Bühner

ServusTVStaffel 9Folge 6vom 15.12.2021
Thomas Bühner

Thomas BühnerJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Thomas Bühner

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Seit mehr als 20 Jahren gehört Thomas Bühner zur Liga der deutschen Spitzenköche. Als einer von nur zehn Köchen in Deutschland wurde seine Kunst mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. In seinem Restaurant "La Vie" erleben die Gäste ein kulinarisches Feuerwerk der avantgardistischen Aromenküche. Dabei ist der Eigengeschmack das, was für den Sternekoch im Vordergrund steht. Im Juni bringt Thomas Bühner seine innovativen, puristischen Kreationen nach Salzburg in den Hangar 7.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen