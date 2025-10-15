Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Der vollkommene Fürst

Paramount GlobalStaffel 3Folge 10
Der vollkommene Fürst

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 10: Der vollkommene Fürst

53 Min.Ab 12

Cesare Borgia gelingt es, mit den päpstlichen und französischen Truppen Forli einzunehmen. Catherina Sforza soll anschließend in einem goldenen Käfig als Gefangene nach Rom gebracht werden. Dort will Cesare, der von Papst Alexander bereits als eigener Nachfolger gesehen wird, Schluss mit dem Liebesdreieck zwischen ihm, seiner Schwester Lucrezia und ihrem Mann Alfonso machen ...

